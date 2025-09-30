نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

استقر تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة أمام نظيره كايرات الكازاخستاني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أورتاليك في كازاخستان، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كايرات الكازاخستاني

حراسة المرمى: تييبو كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي، أسنيسو، فويسين، كاريراس.

في خط الوسط: أردا جولر، تشواميني، بيلينجهام.

في خط الهجوم: ماستانتونو، كيليان مبابي، فينيسيوس

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني عبر قناة beIN Sports 1HD.