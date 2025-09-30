الرياض - كتبت رنا صلاح - تابع مباراة الحسين إربد وأهال التركماني مباشرة مع التعليق التحليلي الكامل عبر قنوات beIN و”الكأس” تترقب الجماهير الآسيوية مواجهة قوية بين الحسين إربد الأردني وضيفه أهال التركماني مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 مباراة الحسين إربد ضد أهال التركماني تقام على ملعب أركاداغ، وتشهد منافسة شديدة بين الفريقين على صدارة المجموعة، مع سعي كل طرف لتعزيز موقعه قبل جولات الإياب الحاسمة.

كلاسيكو آسيا ينتظر الجماهير.. القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد أهال التركماني بدوري أبطال آسيا 2

يعيش دوري أبطال آسيا 2 أجواء حماسية كبيرة، حيث يسعى كل فريق لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط في مرحلة الذهاب، ما يجعل كل لقاء اختبارًا استراتيجيًا وفنيًا للمدربين واللاعبين على حد سواء.

الحسين إربد: يدخل اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى من البطولة، إلى جانب انتصار جديد في الدوري المحلي، ما يمنح الفريق ثقة كبيرة وتحضيرات بدنية وفنية متكاملة.

أهال التركماني: يسعى لتعزيز موقعه بعد فوزه خارج ملعبه على فريق موهيون بوغان، ويعول على عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ممثل الأردن

مباراة الحسين إربد ضد أهال التركماني لها طابع مزدوج الأهمية، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، ما يزيد الضغوط على الفريقين لتحقيق الفوز.

القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد أهال التركماني

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة الحسين إربد ضد أهال التركماني عبر القنوات التالية:

beIN Sports: البث المباشر لجميع أحداث اللقاء مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة.

قنوات الكأس: نقل مباشر للمباراة مع التعليق الصوتي المحترف.

تطبيق TOD: يوفر خدمة البث أونلاين، مع محتوى تحليلي وترفيهي لجميع مباريات البطولة.

موعد المباراة: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

توقيت السعودية ومصر: 16:45

توقيت الإمارات: 17:45

التعليق الصوتي لمباراة الحسين إربد ضد أهال التركماني سيكون من قبل المعلقين باسم الزير وأحمد المعمري، بينما لم يُعلن بعد عن حكم اللقاء.

مواجهة أولى في التاريخ بين الفريقين

حتى الآن، لم يسبق لأي من الفريقين تحقيق الفوز في مواجهة مباشرة، ولم يسجل التعادل أي مباراة، ما يجعل هذه المواجهة الأولى بين الحسين إربد وأهال التركماني فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ مواجهاتهما.