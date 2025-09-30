نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي مع نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من سبتمبر في لقاء ناري بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
موعد مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري
وتنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة الكأس 5
القمر: بدر
التردد: 10769
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.