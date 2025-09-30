نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي مع نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من سبتمبر في لقاء ناري بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة الكأس 5

القمر: بدر

التردد: 10769

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.