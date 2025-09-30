الارشيف / الرياضة

موعد مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي مع  نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من سبتمبر في لقاء ناري بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري   مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة الإماراتي والسد القطري

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة الكأس 5

القمر: بدر

التردد: 10769

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

