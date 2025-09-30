برشلونة يخطط لضم لاعب أرجنتيني
أفاد تقرير صحفي إسباني،اليوم الثلاثاء، بأن برشلونة مهتم بضم الأرجنتيني ،جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.
ولم يبرم برشلونة سوى 3 صفقات صيفية، حيث تعاقد مع حارس المرمى الإسباني خوان خارسيا والجناح السويدي روني باردجي، إلى جانب الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة وضع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، كهدف أول للنادي في صيف 2026.
وأوضحت الصحيفة، أن ألفاريز نجح في لفت أنظار الإدارة الرياضية ببرشلونة، ومن بينهم رئيس النادي خوان لابورتا الذي يكن له تقديرًا كبيرًا منذ أن كان لاعبًا في مانشستر سيتي، وذلك بفضل تألقه أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي حيث سجل هدفين.
