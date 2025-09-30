أخبار اليمن : مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، فيما دعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامه، الاثنين المقبل، بحجة الاحتفال "بعيد العرش" العبري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة العدو، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

فيما سيستمر الاقتحام الذي دعت إليه تلك الجماعات المتطرفة في الـسادس من الشهر المقبل لمدة أسبوع كامل، معلنة توفير مواصلات مجانية للأطفال؛ بهدف رفع أعداد المقتحمين من مختلف الأعمار.

ويوماً بعد يوماً، تتصاعد اعتداءات العدو ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك، إلا أنها تزيد حدتها فترة الأعياد اليهودية، التي توعدت خلالها جماعات الهيكل المزعوم بكسر الأرقام السابقة لأعداد مقتحمي المسجد الأقصى؛ بتوفير مواصلات مجانية من مختلف المناطق.