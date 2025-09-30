اتحاد السلة وكريدت عمان يوقعان اتفاقية الشراكة لدعم كأس السوبر

كتب ـ عبدالله الجرداني:

وقع الاتحاد العماني لكرة السلة وكريدت عمان عقد الشراكة بينهما بتوقيعهما مذكرة تعاون لدعم لعبة كرة السلة واستمرار بطولة كأس السوبر للأندية لكرة السلة في نسختها الرابعة وقع الاتفاقية من الاتحاد العماني لكرة السلة سعيد بن أحمد الحبسي عضو مجلس الادارة أمين السر العام للاتحاد بالوكالة ومن جانب الشركة هيثم بن عبدالله اليعقوبي مدير عام التأمين والمطالبات، بحضور الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عمان والمهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة.

وفي بيان للصحفيين أكد المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة على أهمية الشراكة مع كريدت عمان وقال: تجديد توقيع الشراكة للعام الرابع على التوالي يأتي في إطار الشراكة التي تخدم خطط الاتحاد وأهدافه في نشر لعبة السلة ودعم استمرار إقامة بطولة السوبر لكرة السلة، ويعكس ذلك دور القطاع الخاص في دعم كرة السلة، موضحا أن تجربة الشراكة بين الاتحاد العماني لكرة السلة وكريدت عمان تجربة ناجحة، متمنين ان تكون هناك مبادرات من المؤسسات الاخري في القطاع الخاص في دعم رياضة كرة السله ورعاية مسابقات الاتحاد المختلفه كالدوري العام ودوري الناشئين والشباب والمسابقات الخاصه بالمرأة من اجل تحقيق الأهداف المرجوه وتطوير كرة السله والقدره على إعداد كوادر من اللاعبين المجيدين سواءا على مستوي الانديه الرياضيه او المنتخبات الوطنيه بمختلف فئاتها وبالتالي تمكينها من المنافسه في المشاركات الخارجيه .

من جانبه قال هيثم بن عبدالله اليعقوبي، مدير عام التأمين والمطالبات في كريدت عمان: يأتي دعمنا لهذه البطولة في إطار المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الرياضة بين الشباب والمساهمة في تطويرها. مشيرا إلى أن دعم البرامج والمبادرات الرياضية يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز أهمية الرياضة . وهذه الاتفاقية مع اتحاد كرة السلة سوف تسهم بلا شك في إثراء المشهد الرياضي وتعزيز الروح الرياضية بين الشباب. ‎وأوضح أن الاستثمار في الرياضة لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يُعتبر استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الشباب العماني، مما يعكس التزام كريدت عمان تجاه المجتمع ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، مما يعزز من مكانة كرة السلة كواحدة من الرياضات الرائدة في سلطنة عمان.