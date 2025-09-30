نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسيمين يقود تشكيل جالطة سراي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أوكان بوروك مدرب جالطة سراي التركي عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

جالطة سراي يواجه ليفربول في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب رامس بارك، المواجهة المرتقبة بين ليفربول وجالطة سراي، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفرنسي كليمان توريان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب رامس بارك معقل النادٍ التركي.

وحقق الريدز فوزًا صعبًا في الجولة الأفتتاحية على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تلقى جالطة سراي هزيمة قاسية على يد آينتراخت فرانكفورت الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل ليفربول المركز الحادي عشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الفريق التركي الترتيب برصيد صفر من النقاط.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل جالطة سراي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

▪︎خط الدفاع: إسماعيل جاكوبز - عبدالكريم بردكجي - دافيسون سانشيز - ويلفريد سينجو.

▪︎خط الوسط: لوكاس توريرا - ماريو ليمينا - إلكاي جوندوجان.

▪︎خط الهجوم: باريش يلماز - يونس أكجون - فيكتور أوسيمين.

القنوات الناقلة لمواجهة جالطة سراي وليفربول في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.