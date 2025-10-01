نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز يهنئ جوزيه مورينهو بعد توليه بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جوزيه مورينهو المدير الفني الحالي لفريق بنفيكا، وريال مدريد وتشيلسي وانتر ميلان وتوتنهام وعدد من الأندية الكبرى. بيريز يهنئ جوزيه مورينهو بعد توليه بنفيكا قال جوزيه مورينيو أرسل لي فلورنتينو بيريز رسالة وأخبرني أنه سعيد للغاية بالعودة إلى نادٍ بمستواي واجه بنفيكا فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. انتهت المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة هدف واحد دون رد سجله لاعب بنفيكا في مرماه اذيع اللقاء على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.