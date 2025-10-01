نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين المحلية والإفريقية.. 5 مباريات للأهلي في أكتوبر تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض 5 مباريات خلال شهر أكتوبر الجاري، ويتوسط هذه المباريات التوقف الدولي لمنتخب مصر الأول والثاني، حيث التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» موعد مباريات الأهلي المقبلة في شهر أكتوبر، والتي تأتي على الصعيدين المحلي والافريقي.

كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

4 أكتوبر 2025

الدوري المصري الممتاز

الساعة الثامنة مساءًا

ملعب المقاولون العرب

أيجل نوار البوروندي ضد الأهلي

ذهاب دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا

أحد أيام (17، 18، 19) أكتوبر

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

21 أكتوبر 2025

الساعة الثامنة مساءًا

الدوري المصري الممتاز

ستاد القاهرة الدولي

الأهلي ضد أيجل نوار البوروندي

إياب دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا

ستاد القاهرة الدولي

أحد أيام (24، 25، 26) أكتوبر

بتروجيت ضد الأهلي

29 أكتوبر 2025

الساعة الثامنة مساءًا

الدوري المصري الممتاز

ملعب الكلية الحربية

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة بعد خوضه 8 مباريات من أصل 9 جولات لعبت في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.