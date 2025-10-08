الرياض - كتبت رنا صلاح - حمّلت حركة حماس، الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة نشطاء أسطول الحرية المختطفين، مؤكدة أن أي إساءة في معاملتهم ستكون موضع مساءلة دولية.

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية سلامة نشطاء أسطول الحرية

وفي بيان رسمي، دعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح النشطاء، ومنع أي انتهاكات بحقهم، مشددة على أن استمرار احتجازهم يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا التصعيد في التصريحات عقب تقارير عن اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة، وسط مخاوف من تعرض النشطاء لسوء المعاملة أو الاحتجاز المطوّل.

وأكدت حماس أن النشطاء يمثلون صوتًا إنسانيًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن استهدافهم يُعد محاولة لإسكات التضامن العالمي مع غزة المحاصرة.