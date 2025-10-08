أخبار اليمن : 10 شهداء و61 إصابة بعدوان جديد على غزة

10 شهداء و61 إصابة بعدوان جديد على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 10 شهداء (منهم شهيدان انتشال)، و61 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في تحديثها اليومي بوصول 11 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,613 شهيدًا وأكثر من 19,164 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 13,588 شهيدًا و 57,800 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدًا و 169,841 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

(المركز الفلسطيني للاعلام)

