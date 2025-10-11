شهد الاسبوع الاول لمنافسات النسخة الـ55 من كأس جلالة السُّلطان للهوكي 2025 م، ثلاث انتصارات؛ حيث فاز نادي قريات على نزوى بنتيجة 8 أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هوكي عُمان بولاية العامرات، فيما فاز مرباط على فنجاء بنتيجة 3/ 1 على ملعب المجمع الثقافي بصلالة وتعادل الرستاق مع النهضة بنتيجة 2 / 2 على ملعب المجمع الرياضي بصحار، وفوز مصيرة على نادي عبري بنتيجة بهدفين دون رد.
جدير بالذكر أنه يشارك 20 ناديًا في البطولة، ومنافسات النسخة الـ55، وهي: أهلي سداب، السيب، العامرات، قريات، ظفار، مرباط، صلالة، الاتحاد، مصيرة، صحار، صحم، مسقط، الرستاق، النهضة، نزوى، عُمان، عبري، مجيس، فنجاء، والسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثلاثة انتصارات فـي انطلاق منافسات كأس جلالة السلطان للهوكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.