ثلاثة انتصارات فـي انطلاق منافسات كأس جلالة السلطان للهوكي

شهد الاسبوع الاول لمنافسات النسخة الـ55 من كأس جلالة السُّلطان للهوكي 2025 م، ثلاث انتصارات؛ حيث فاز نادي قريات على نزوى بنتيجة 8 أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هوكي عُمان بولاية العامرات، فيما فاز مرباط على فنجاء بنتيجة 3/ 1 على ملعب المجمع الثقافي بصلالة وتعادل الرستاق مع النهضة بنتيجة 2 / 2 على ملعب المجمع الرياضي بصحار، وفوز مصيرة على نادي عبري بنتيجة بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أنه يشارك 20 ناديًا في البطولة، ومنافسات النسخة الـ55، وهي: أهلي سداب، السيب، العامرات، قريات، ظفار، مرباط، صلالة، الاتحاد، مصيرة، صحار، صحم، مسقط، الرستاق، النهضة، نزوى، عُمان، عبري، مجيس، فنجاء، والسلام.