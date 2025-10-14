نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد القادم.. إطلاق النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق وزارة التعليم يوم الأحد القادم فرص النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية والذي سوف يستمر حتى الثامن من شهر جمادى الأولى القادم.

ودعت الوزارة الراغبين في النقل إلى الدخول لحساباتهم الشخصية في نظام فارس الإلكتروني للاطلاع على الفرص المتاحة والتخصصات المطلوبة.

استقرار البيئة التعليمية

وكانت الوزارة أعلنت في العام الماضي عند إقرار البرنامج أنه يهدف إلى استقرار البيئة التعليمية وتحسين نواتج التعلم من خلال استثمار الكوادر البشرية ورفع معدل التخصصية وتمكين إدارات التعليم، ويأتي هذا البرنامج لتعزيز التنافسية من خلال الإعلان عن الفرص الوظيفية لشغلها من منسوبي الوزارة، مشيرة إلى أنه يشترط أن يكون التقديم من خلال النظام المعتمد وأن يكون التقديم خلال المدة الزمنية المحددة في الإعلان وألا يكون المتقدم في فترة التجربة وتوفر المؤهلات والشروط الخاصة بالفرصة التي تقدم عليها حسب نوعها أو تخصصها وألا يكون المتقدم قد استفاد من أي فرصة سابقة ما لم يمض مدة 5 سنوات من تاريخ صدور قرار مباشرة الفرصة السابقة وألا يكون مقر الفرصة المتقدم عليها في القطاع الذي يتبع له المتقدم وقت التقديم وألا يكون مقر الفرصة المتقدم عليها خارج نطاق الإدارة العامة للتعليم في حال كان المتقدم من المعلمين المتعاقد معهم فيها (العقود اللائحية) وأن يكون لدى المتقدم أداء وظيفي لعامين دراسيين سابقين وألا يكون المتقدم وقت تاريخ المباشرة المحدد للفرصة المعلن عنها: مبتعثا للدراسة، أو موفدا لها وموفدًا للتدريس وفي إجازة دراسية، أو في إجازة استثنائية أو معارا لدى أي جهة أخرى أو مكفوف اليد، أو مبعدًا عن التدريس.

إجراءات إضافية

وأوضحت أنه يجوز للجهة المعلنة عن الفرصة عمل ما تراه من إجراءات إضافية للترشيح كالمقابلة الشخصية إذا تطلبت الفرصة ذلك، وفي حال عدم اجتياز المرشحين، فيتم ترشيح من يليهم في نقاط المفاضلة من قائمة المتقدمين على الفرصة المعلنة وتنتهي أحقية المطالبة بالفرصة المعلنة بعد ترشيح الأعلى نقاطًا أو بانتهاء فترة الإعلان عنها على أن يتم مراعاة الاحتياج والموازنة في ديوان الوزارة وإدارات التعليم والقطاعات والمدارس ومعاهد وبرامج ذوي الإعاقة الحكومية عن طريق النقل، ويتعذر ترشيح المتقدم للفرصة إذا كان نقله يسبب احتياجا في القطاع الذي يتبع له المتقدم ويستبعد المتقدمون الذين يتبين عدم صحة بياناتهم المدونة في طلب التقديم على أن ينتهي حق الاستفادة من نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل عام 1443هـ عند تحقيق رغبته.