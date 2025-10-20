نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة بين وليد صلاح الدين ونجم الأهلي لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خلال أيام مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأحمر سيعقد جلسة خلال الأيام المقبلة لتجديد عقد عبد القادر.

وأضاف المصدر بأن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي منح النادي الأحمر الضوء الأخضر لتجديد عقد عبد القادر.

الجدير بالذكر أن تعاقد أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي ينتهي نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ يناير المقبل.

