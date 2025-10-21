نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي كان السبب الرئيسي في العديد من الأزمات التي يعاني منها النادي حاليًا.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا أف أم: "عهد الإسماعيلي في وجود المجلس السابق برئاسة يحيى الكومي كان بمثابة استفزاز للأوراق، حيث ارتكب العديد من الكوارث".

وأضاف: "مجلس الإسماعيلي السابق كان سببًا رئيسيًا في الديون التي يعاني منها النادي بسبب التعاقد مع لاعبين وعدم سداد مستحقاتهم".

وتابع: "نحن لا نتسول من أجل الإسماعيلي، ولكن يجب أن تُدار الأمور بشكل محترف من قبل الإدارة القادمة للنادي".

وأردف: "أول خطوة منتظرة من اللجنة المعينة هي حل أزمة الديون الخارجية. كما تنازلت عن كافة مستحقاتي السابقة حبًا في الإسماعيلي".