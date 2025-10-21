نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الزمالك آدم كايد وناصر منسي يواصلان التأهيل قبل مواجهة ديكيداها في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل آدم كايد وناصر منسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.