نجم ريال مدريد يتحدى رئيس الرابطة الاسبانية

أحمد جودة - القاهرة - كتب داني كارفخال على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام رسالة قوية ضد رئيس الرابطة الاسبانية خافيير تيبياس، عقب تصريحات الأخير الناريه ضد قناة النادي

نقد لاذع من نجم ريال مدريد

كانت الرابطة الاسبانية اقرت إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تم رفضه من قبل أغلب الأندية.

كان كارفخال قد وصف قرار الرابطة بلعب مباريات الدوري خارج إسبانيا، بصورة مشوه للكرة هنا، فجاءت إجابة تيبياس بأن من اهان كرة القدم هنا هو فيديوهات قناة ريال مدريد ضد التحكيم.

دانـي كـارفـاخـال عـبـرَ الـ [ IG ] :

مرحبًا يا سيد خافيير تيباس، انتهاك القواعد يعني إفساد المنافسة.

يمكنك أن تقول ما تشاء عن مقاطع RMTV،لكن لا يمكنك تجاهل أن ما ذُكر يخالف القواعد، ستكون هناك وصمة عار على بطولتك إذا أُقيمت المباراة.