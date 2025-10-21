نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال: أنا مش غاوي موهبة زيزو ولا يستحق الأرقام دى.. وفرحان برحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى أحمد جمال أن الزمالك لم يتأثر برحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق، لأنه لاعب جيد فقط وكنت فرحان جدا برحيله عن القلعة البيضاء.

وقال أحمد جمال الذي حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "مع كامل احترامى لأرقام زيزو هو لاعب جيد بس أنا من الناس إللى مش غاويين فن وموهبة زيزو هو لاعب جيد ولا يستحق الفلوس الذى يحصل عليها وكنت مبسوط جدا برحيله عن الزمالك".

وتابع أحمد جمال: "مروان عطية لاعب جامد أوى أوى، لكن أحمد سيد زيزو لاعب كويس ولا يدفع فيه هذه الأرقام، وفرحان برحيله مش علشان أثبت أن جامد ولا حاجة، والزمالك لم يتأثر برحيله".