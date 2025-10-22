نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى زكريا: كنت قريب من الزمالك.. والأهلي لم يفاوضني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد يحيى زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أنه كان قريب من الانتقال لصفوف الزمالك، أثناء تواجده في مصر المقاصة.

يحيى زكريا: كنت قريب من الزمالك.. والأهلي لم يفاوضني

وقال يحيى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" كنت ألعب في الدرجة الثانية منذ عامين في مصر المقاصة، وانتقلت لغزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبدالملك".

وتابع:" كنت قريب من الانتقال للزمالك، أثناء تواجدي في مصر المقاصة، ودخلت في مفاوضاته معه والصفقة كانت ستتم مقابل 300 ألف جنيه ولكن الصفقة فشلت".

وأكمل:" شاركت في منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وعقب تولي ميكالي قيادة المنتخب الأولمبي لم أشارك معه ولم أنضم للمنتخب".

وعن تلقيه عرض من الأهلي قال:" أي عرض سيكون عن طريق النادي، وما حدث مجرد أحاديث على السوشيال ميديا، ولم أتلقى أي عروض رسمية، وغزل المحلة لا يقف في طريق أحد وسيتم دراسة أي عرض يصل النادي".

وعن تجديد عقده قال:" كان باقي في عقدي 3 سنوات وقمت بتعديل عقدي والتوقيع لمدة 4 سنوات".

وأتم:" لم يتواصل معي أي فرد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومن تواصل معي كان حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني، قبل أن انضم لمعسكر المنتخب".

