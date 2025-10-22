اليوم إسدال الستار على فعاليات مهرجان سباقات الهجن الأهلية بثمريت

صلالة ـ من عوض دهيش:

تختتم اليوم فعاليات مهرجان سباقات الهجن الأهلية الذي ينظمه الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بولاية ثمريت بمحافظة ظفار، تحت رعاية سعادة أحمد بن حمد بن خالد المعولي والي ثمريت، بعد سبعة أيام من المنافسة القوية التي شهدت مشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف ولايات سلطنة عمان، وسط حضور جماهيري كبير من محبي هذه الرياضة التراثية الأصيلة، ويُسدل الستار على المهرجان بإقامة سباقات اليوم الختامي الذي يتضمن خمسة أشواط رئيسية في فئات مختلفة، حيث خصصت ثلاثة أشواط لسن الحجائج لمسافة 3 كيلومترات، وشوطان لسن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، إضافة إلى شوط واحد لسن الإيذاع لمسافة 4 كيلومترات، بمشاركة مفتوحة لجميع أبناء السلطنة، كما سيتم خلال حفل الختام توزيع رموز الفائزين بالمركز الأول لأشواط السباق التنافسي وأشواط المزاينة لفئات الأحواش والترصيص والفردي الحزامي، تقديرًا لجهودهم في تقديم مستويات مميزة خلال المهرجان. وكان يوم أمس قد شهد توزيع جوائز رموز الفائزين بالمركز الأول في مسابقات الهجن والمزاينة لفئات العُمانيات والمجاهيم والضرائب بمنصة ميدان المزاينة بولاية ثمريت، وسط أجواء احتفالية ومشاركة واسعة من ملاك الهجن، وذلك تحت رعاية هيثم بن سالم الغريبي نائب والي ثمريت وبحضور عدد من المسؤولين والاتحاد العماني لسباق الهجن، وأكد هيثم بن سالم الغريبي نائب والي ثمريت على أهمية هذه المسابقات والتى تندرج ضمن فعاليات مهرجان سباقات الهجن الذي ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن، وقال إن هذه الفعاليات تمثل جزءًا مهمًا من الموروث الثقافي العُماني الأصيل، وتعكس الاهتمام اللامحدود من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ـ وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم وزير وزارة الثقافة والرياضة والشباب، من اهتمام كبير بدعم الأنشطة التراثية التي تجسد ارتباط الإنسان العُماني بتاريخ الأجداد. وأضاف الغريبي أن النجاح الذي تحقق خلال أيام المهرجان هو ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين الاتحاد والمشاركين والجهات الداعمة، متمنيًا استمرار هذه الفعاليات لما تحققه من أثر إيجابي.