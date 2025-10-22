نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. الأهلي يعبر الاتحاد في القاهرة ويتصدر قمة جدول الترتيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انطلقت على ستاد القاهرة الدولي في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على ضيفه فريق الاتحاد السكندري، وذلك بثنائية مقابل هدف.

تفاصيل المباراة

جاءت أحداث شوط المباراة الأول من طرف واحد لصالح فريق الأهلي من حيث الفاعلية الهجومية والسيطرة على منتصف الملعب، وبالفعل كاد اللاعب محمود حسن تريزيجية أن يعلن عن أول أهداف الأهلي لولا تدخل القائم مع الدقيقة '11 من أحداث شوط المباراة الأول.

ترجم اللاعب أشرف بن شرقي سيطرة الأهلي إلى الهدف الأول، وذلك بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب أحمد مصطفى زيزو، سددها بن شرقي من داخل منطقة الجزاء لتسكن في شباك فريق الاتحاد السكندري عند الدقيقة 15.

جاء الرد سريعا عند الدقيقة 21 من فريق الاتحاد السكندري عن طريق اللاعب مصطفى إبراهيم بضربة رأسية رائعة تصدى لها الحارس محمد الشناوي ليحافظ على تقدم الأهلي في شوط المباراة الأول.

شهد شوط المباراة الثاني أداء مثير من جانب الفريقين، حيث نجح لاعبو الأهلي في الحصول على ركلة جزاء من لمسة يد داخل منطقة الجزاء على مدافع الاتحاد اللاعب عبد الغني محمد، نفذها أحمد مصطفى زيزو على يمين الحارس صبحي سليمان في الدقيقة 63.

قلص اللاعب فادي فريد مهاجم فريق الاتحاد السكندري النتيجة لصالح زعيم الثغر مع الدقيقة 70، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى عن طريق اللاعب فافيور أكيم.

كاد الاتحاد السكندري أن يدرك التعادل في الدقيقة 75، عن طريق اللاعب كريم الديب الذي وضع الكرة خارج مرمى الشناوي.

تعرض اللاعب أحمد نبيل كوكا مع الدقيقة 78 للبطاقة الصفراء الثانية والحمراء، وذلك بعد تدخل مع اللاعب أبو بكر ليادي.

تساوت الكفة داخل أرضية الملعب من حيث عدد اللاعبين بعد تعرض اللاعب كريم الديب إلى البطاقة الحمراء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 21 متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.