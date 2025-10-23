نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يتجاوز خلافه مع صلاح ويدعمه للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد التقارير الصحفية التي تداولت أمس أنباءً عن خلاف بين محمد صلاح ومدربه أرني سلوت، إثر جلوس الأسطورة المصرية على دكة البدلاء في مواجهة آينتراخت فرانكفورت، خرج المدرب الهولندي بتصريحات حاسمة تُنهي الجدل.

وقال سلوت في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "لو كان لي حق التصويت في جائزة أفضل لاعب إفريقي، لأعطيت صوتي لمحمد صلاح، فهو يستحق هذه الجائزة بجدارة".

فوز عريض لليفربول على آينتراخت فرانكفورت

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

لكن رغم الفوز الكبير، تزايدت التساؤلات حول مستقبل محمد صلاح، خاصة بعد أن أزال اللاعب صفته كـ "لاعب في ليفربول" من حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كما غيّر صورته الشخصية التي كان يرتدي فيها قميص الريدز، وذلك عقب نهاية مواجهة فريقه أمام النادي الألماني.

وهذه الخطوة أثارت تكهنات قوية حول احتمالية رحيله عن النادي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار الأحاديث عن اهتمام أندية سعودية وتركية بالتعاقد معه، في وقت يشهد فيه مستواه تذبذبًا ملحوظًا هذا الموسم.

ورغم كل الجدل، يبقى محمد صلاح أحد أهم رموز ليفربول في العقد الأخير، ولا يزال مرشحًا قويًا للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، بفضل مسيرته الحافلة وتأثيره المستمر داخل المستطيل الأخضر.