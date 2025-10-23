نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة العودة بين الزمالك وديكيداها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام.

