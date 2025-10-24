نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل فشلت في تنفيذ مخطط التطهير العرقي بفضل صمود غزة

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنّ الاجتماعات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية تمثل محطة حاسمة في مسار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الدور المصري كان حاسمًا في إحباط أخطر مؤامرة كانت تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الموقف المصري الصارم والواضح منع تنفيذ مخطط التطهير العرقي الذي سعت إليه إسرائيل.

وأوضح، أنّ هذا المخطط فشل فشلا تاما جاء نتيجة تضافر عاملين رئيسيين، هما الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، والموقف المصري، والدور الذي قامت به مصر إلى جانب قطر في الوساطة التي أدت إلى وقف الحرب، وهذا إنجاز مهم.

وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن هذه التطورات تمثل إنجازًا مهمًا يجب البناء عليه لضمان استقرار الأوضاع، مؤكدًا أن المهم الرئيسية هي منع تجدد العدوان وتوفير الظروف المناسبة لإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن صمود الفلسطينيين واستمرار وجودهم في أرضهم.