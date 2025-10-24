قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الشعب الفلسطيني لن ينسى لمصر مواقفها التاريخية

أحمد جودة - القاهرة - اتفاق شرم الشيخ أنقذ غزة من حرب إبادة

أعرب القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني سمير المشهراوي، عن تقديره العميق لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، مثمنًا المواقف المشرفة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية في مواجهة حرب الإبادة التي شُنّت على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الموقف المصري كان حاسمًا في منع التهجير القسري ودعم القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة، مشيرًا إلى أن تضحيات مصر وجيشها ودماء أبنائها امتزجت بتراب غزة دفاعًا عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن ما جرى في شرم الشيخ، من جهود دبلوماسية مكثفة وحضور دولي واسع، أسفر عن وقف المقتلة التي كانت تهدد وجود الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى لمصر هذا الموقف التاريخي، الذي أعاد الأمل بوقف العدوان وحماية الشعب من الإبادة.