نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني سمير المشهراوي، إنّ الحوارات الجارية بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية كريمة تتركز حول 3 ركائز رئيسية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الركيزة الأولى تتمثل في منع العودة للحرب وحماية الشعب الفلسطيني من مزيد من سفك الدماء، مشددًا على ضرورة منح الفلسطينيين أملًا بمستقبل واعد بعد ما تحملوه من معاناة تفوق طاقة البشر.

وأضاف أن الركيزة الثانية هي البدء الفوري في إعادة إعمار غزة، لأن ذلك سيمنح المواطنين أملًا حقيقيًا بالثبات على أرضهم، فيما تتمثل الركيزة الثالثة في مساندة الوسطاء ودعم جهودهم لإنجاح الاتفاق وعدم تعقيد مسار المفاوضات، مؤكدًا أن كل فصيل وشخصية فلسطينية تتحمل مسؤولية وطنية في إنجاح هذا المسار.