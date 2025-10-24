أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة نيوم والخليج اليوم في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والبث المباشر

موعد مباراة نيوم والخليج اليوم في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والبث المباشر.. يسعى فريق نيوم بقيادة المدافع المصري أحمد حجازي إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يلتقي نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب مدينة تبوك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026. وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير خاصة مع بث اللقاء عبر القنوات الرياضية السعودية التي تنقل البث المباشر لجميع مواجهات الدوري.

نيوم يبحث عن التعويض والعودة للطريق الصحيح

يخوض فريق نيوم اللقاء وسط رغبة قوية في تعويض خسارته الأخيرة أمام القادسية بنتيجة 3-1، حيث يطمح المدير الفني لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات من جديد وتحسين مركزه في جدول الترتيب. ويحتل نيوم حاليًا مركزًا متوسطًا برصيد 9 نقاط، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه للأمام.

تألق أحمد حجازي ودوره مع نيوم

من جانبه، يقدم الدولي المصري أحمد حجازي مستويات مميزة منذ انضمامه إلى نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 قادمًا من الاتحاد. وشارك حجازي في 6 مباريات هذا الموسم بواقع 5 مباريات في الدوري ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل هدفه الأول بقميص نيوم في الفوز المثير على الرياض 3-2. ويعد هذا الهدف هو الأول له في الدوري السعودي منذ أبريل 2023، عندما كان لاعبًا في صفوف الاتحاد وسجل في شباك ضمك.