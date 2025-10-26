نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة الإفريقية وبالتحديد المصرية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي مع نظيره التأمين الإثيوبي اليوم الأحد الموافق 26/10/2025 في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مباراة إياب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة ومعلق بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير محمد الكواليني.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11862

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

