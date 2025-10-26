نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، فوزا كبيرا على نظيره إيفرتون بثلاثية دون مقابل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون

أحرز في الدقيقة 19 من الشوط الأول، اللاعب بيدرو بورو مدافع فريق توتنهام الهدف الأول.

وتمكن بيدرو بورو الهدف الثاني من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق توتنهام، في الدقيقة 45+6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وسجل بابي سار لاعب فريق توتنهام الهدف الثالث في مرمى إيفرتون، في الدقيقة 89 من الشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من زميله ريتشارليسون.

