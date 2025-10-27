نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو الوفا لـ ستاد المحور: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن المجلس لم يتخذ قرارا بإيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، في أزمة السوبر المصري التي وقعت في الإمارات، النسخة الماضية.

وأضاف أبو الوفا في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "لم نوقف أيضا عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق بالزمالك، أو لاعب الفريق وقتها مصطفى شلبي".

وشدد عضو اتحاد الكرة السابق، على أن دونجا من حقه المشاركة مع الزمالك في بطولة السوبر المصري المقبلة.