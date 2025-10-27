نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف كواليس مفاوضات محمد السيد مع الزمالك وجون إدوارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مقرب من محمد السيد لاعب الزمالك، عن كواليس الجلسات التي جمعت اللاعب ووالده مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن جلسة أولى تمت قبل كأس العالم للشباب، شهدت حديثًا عن رغبة اللاعب في تجديد عقده مع الزمالك، بشرط الموافقة على رحيله حال وصول عرض احتراف خارجي مناسب، حتى يخرج من النادي “من الباب الكبير”.

وأضاف المصدر أن اللاعب لم يتلقَ أي عروض خارجية منذ ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه قبل مباراة الذهاب أمام ديكيداها في الكونفدرالية، طلب جون إدوارد عقد جلسة جديدة مع محمد السيد، وهو ما رحب به اللاعب، لكن اللقاء لم يتم في النهاية.

وأكد المصدر أن المدير الرياضي لم يمنح اللاعب أي مهلة لعقد جلسات إضافية، مشددًا على أن محمد السيد لم يطلب أي أرقام مالية مما يتم تداوله في وسائل الإعلام، سواء كانت 20 مليون جنيه أو 15 مليونًا.