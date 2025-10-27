نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. أهلي جدة في ضيافة الباطن بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 نحو ملعب نادي الباطن، حيث يستضيف مواجهة قوية تجمع بين فريق الباطن وضيفه الثقيل أهلي جدة ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا بين طموح المفاجأة ورغبة الكبار في مواصلة الزحف نحو اللقب الغالي.

تُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات Thmanya HD الرياضية الناقلة الرسمية للبطولة.



وتعد مواجهة الأهلي والباطن بث مباشر اليوم من اللقاءات المنتظرة، نظرًا لتاريخ الأهلي الكبير وبحثه عن العودة لمنصات التتويج، في مقابل طموح الباطن الذي يسعى لصنع المفاجأة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها هذا الموسم.

طريق الفريقين إلى ربع النهائي

تمكن فريق الباطن من بلوغ الدور ربع النهائي بعد انتصار مثير على الاتفاق بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في مباراة قدم فيها الفريق مستوى قتالي رغم فارق الإمكانيات.

أما أهلي جدة، فقد تأهل بسهولة تامة بعدما اكتسح العربي بخماسية نظيفة (5-0) في الدور السابق، ليؤكد أنه أحد أقوى المرشحين لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025.

معنويات مرتفعة للأهلي قبل مواجهة الباطن

يدخل الأهلي السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه المميزة في الآونة الأخيرة، إذ لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الفريق بقيادة المدرب ماتياس يايسله يقدم كرة هجومية ممتعة تعتمد على السرعة والتمريرات القصيرة، مستفيدًا من تألق نجومه الكبار وعلى رأسهم رياض محرز، فرانك كيسييه، روبرتو فيرمينو، وألان سانت-ماكسيمان، الذين يصنعون الفارق في كل مباراة.

ويدرك الأهلي أن مواجهة الليلة أمام الباطن، رغم فارق المستوى، لن تكون سهلة، خاصة أن مباريات الكؤوس دائمًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة، وهو ما يدفع الجهاز الفني لعدم التهاون منذ الدقيقة الأولى.

الباطن يبحث عن المفاجأة رغم المعاناة

على الجانب الآخر، يدخل الباطن المباراة وهو يعاني في منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم بعد مرور 5 جولات، مكتفيًا بتعادل وحيد مقابل 4 هزائم، كان آخرها خسارة ثقيلة على ملعبه أمام نادي جدة بنتيجة 1-4.

ورغم الظروف الصعبة، يأمل لاعبو الباطن أن يكون لقاء الأهلي بمثابة "الفرصة الذهبية" للعودة إلى الواجهة، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر شابة تمتاز بالحماس والرغبة في إثبات الذات أمام أحد أكبر أندية السعودية.

مدرب الباطن أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه "سيلعب بروح الكأس" ولن يستسلم، مشددًا على أن الضغط سيكون على الأهلي، كونه المرشح الأبرز للتأهل إلى نصف النهائي.

مواجهة غير متكافئة على الورق.. ولكن!

من الناحية الفنية، تبدو الكفة مائلة بوضوح لصالح الأهلي السعودي الذي يمتلك ترسانة هجومية قوية ودكة بدلاء مميزة، بينما يعتمد الباطن على الأداء الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الاعتماد على المرتدات السريعة واستغلال أخطاء الخصم.

ومع ذلك، يعرف جمهور الكرة السعودية أن مباريات الكأس لا تخضع لأي منطق، فكم من مرة نجحت فرق الدرجة الأولى في إقصاء أندية القمة، ما يجعل لقاء الأهلي والباطن بث مباشر اليوم مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

القنوات الناقلة وتفاصيل البث المباشر

يمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة المباراة عبر قناة Thmanya HD 1 بتعليق عربي، كما ستُبث المباراة عبر خدمة البث المباشر على المنصات الرقمية التابعة للشبكة الناقلة.

وسيبدأ الاستوديو التحليلي قبل اللقاء بساعة كاملة لتحليل التشكيلين المتوقعين وأهم المفاتيح الفنية لكل مدرب.

وضع الأهلي في الدوري السعودي

يحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات دون أي خسارة، مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا 4 فقط، ليؤكد صلابته الدفاعية وتوازنه الهجومي.

وكان الفريق قد فاز في آخر مبارياته بالدوري على النجمة 1-0 ضمن الجولة السادسة، في لقاء شهد تألق خط الدفاع بقيادة روجر إيبانيز وحارس المرمى إدوارد ميندي.

صراع بين الطموح والخبرة

قمة الليلة بين أهلي جدة والباطن بث مباشر تمثل اختبارًا جديدًا للأهلي في طريقه نحو لقب طال انتظاره، بينما تمثل فرصة نادرة للباطن لكتابة التاريخ إذا ما نجح في الإطاحة بأحد عمالقة الكرة السعودية.

جماهير الأهلي تنتظر استمرار الأداء القوي، فيما يمني جمهور الباطن النفس بمفاجأة تاريخية قد تُعيد البسمة للفريق في موسم صعب.

تابعوا معنا بث مباشر مباراة الأهلي والباطن اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، لمعرفة من يحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025.