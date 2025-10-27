نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي: لم نضع بند التتويج بامم إفريقيا في عقد حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ان الاتحاد لم يضع في العقد مع حسام حسن بندًا يخص بطولة أمم إفريقيا.

وقال الكومي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عند تعاقدنا مع حسام حسن كمديرا فنيا لمنتخب مصر لم نضع بندًا يخص بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف: لا يوجد بند في عقد حسام حسن بأهمية التتويج ببطولة أمم إفريقيا، والتعاقد لم يتضمن أي بند بشان ذلك.

وتابع: تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي أدان ثلاثي الزمالك واكد علي العقوبة، وجمال علام أكد لي ان عقوبة دونجا تم إرسالها إلى نادي الزمالك