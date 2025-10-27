نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي ينتظم في مران الأهلي الجماعي.. والفريق يبدأ الاستعداد لمباراة بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجت، ‏التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

عاد الفريق لاستئناف التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين مساء السبت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخلال المران أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية في الجيم، قبل استكمال فقرات التدريب في الملعب، بينما انتظم محمد الشناوي كابتن ‏الفريق في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن مباراة إيجل نوار بسبب الإجهاد ومعاناته من نزلة برد.