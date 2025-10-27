الارشيف / الرياضة

إيهاب الكومي: اتحاد الكرة الحالي تأكد أن خطاب عقوبة ايقاف دونجا إنه تم إرساله إلى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

إيهاب الكومي: اتحاد الكرة الحالي تأكد أن خطاب عقوبة ايقاف دونجا إنه تم إرساله إلى الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي: اتحاد الكرة الحالي تأكد أن خطاب عقوبة ايقاف دونجا إنه تم إرساله إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، أن اتحاد الكرة الحالي أكد علي صحة قرار ايقاف دونجا وعدم مشاركته في السوبر

إيهاب الكومي: اتحاد الكرة الحالي تأكد أن خطاب عقوبة ايقاف دونجا إنه تم إرساله إلى الزمالك 

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:  اتحاد الكرة الحالي أكد علي صحة قرار ايقاف دونجا وعدم مشاركته في السوبر المصري.

وأضاف الكومي: قرار مشاركة نبيل دونجا دونجا في السوبر المصري  حاليًا في يد مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة

وتابع: جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، أكد لي ان عقوبة دونجا تم إرسالها بالفعل   إلى نادي الزمالك، وخطاب عقوبة دونجا لم يعلن بالفعل في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة

وأردف:  اتحاد الكرة الحالي تأكد ان خطاب عقوبة ايقاف دونجا إنه تم إرساله إلى نادي الزمالك

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا