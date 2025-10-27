نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار القانوني للزمالك: اللائحه الجديدة تمنع ايقاف دونجا من المشاركة في السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد متولي المستشار القانوني للزمالك، أن اتحاد الكرة لم يرسل أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل دونجا قبل بدايه الموسم الحالي

وقال متولي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اتحاد الكرة لم يرسل لنا اي خطابات بخصوص ايقاف دونجا قبل بدايه الموسم الحالي.

وأضاف: لايجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحه الجديدة تمنع ايقاف دونجا من المشاركة في السوبر، سنتخذ كافه الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوقنا في قصة " دونجا"

وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصرًا في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.

وأردف: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقًا لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.