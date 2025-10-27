نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شو و. و. وت مباشر كأس الملك.. الأهلي المدجج بالنجوم أمام خطر مفاجآت الباطن في ثمن النهائي في المقال التالي

تنطلق مساء الاثنين منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بأربع مواجهات قوية، تتصدرها مواجهة الأهلي أمام الباطن في حفر الباطن، حيث يسعى الفريق الجداوي لتجنب مفاجآت الكأس ومواصلة مشواره نحو اللقب الأغلى محليًا.

ويدخل الأهلي اللقاء مدججًا بالنجوم بقيادة الألماني ماتياس يايسله، لكنه يفتقد خدمات الثنائي رياض محرز وفرانك كيسيه بسبب الإصابة والوعكة الصحية، في حين يعوّل المدرب على أسماء بارزة مثل إيفان توني وفراس البريكان وصالح أبو الشامات وإنز ميلو لتعويض الغيابات وتحقيق الفوز.

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، إلا أن الأهلي يدخل اللقاء بحذر، خصوصًا بعد خروجه المفاجئ من النسخة الماضية أمام الجند لمن دوري الدرجة الأولى. ويأمل في تقديم أداء مقنع بعد ظهوره الباهت في مباراته الأخيرة بالدوري أمام النجمة، التي فاز بها بهدف دون رد فقط.

في المقابل، يدخل الباطن اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصائه الاتفاق من دور الـ32، رغم نتائجه المتواضعة في دوري يلو، إذ لم يحقق سوى نقطة واحدة من خمس مباريات. ويُعد يوسف مشنغاما أحد أبرز الأوراق الهجومية للفريق، ويعوّل عليه الجهاز الفني لتحقيق المفاجأة مجددًا.

ويُذكر أن الأهلي استهل مشواره في البطولة بفوز كاسح على العربي بخماسية نظيفة، في حين يعيش الباطن طموحًا خاصًا في الكأس لتعويض إخفاقاته في الدوري، واستغلال عامل الأرض والجمهور لقلب الموازين.

إلى جانب مواجهة الأهلي والباطن، تشهد البطولة ثلاث مباريات أخرى ضمن الدور ذاته؛ إذ يلتقي الخليج بالتعاون في الدمام في مواجهة فنية متكافئة، بينما يستضيف الفتح نظيره الرياض في الأحساء، ويواجه الخلود النجمة في بريدة في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتأكيد أحقيتهما بالتأهل إلى ربع النهائي.