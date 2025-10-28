نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الأخدود في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأخدود في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد الأخدود في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الأخدود في كأس الملك

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي البليهي، كاليدو كوليبالي، يوسف أكجيجك.

خط الوسط: حمد اليامي، محمد كنو،، ناصر الدوسري، متعب الحربي.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، عبد الله الحمدان، كايو سيزار.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الأخدود مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 3HD، بتعليق المعلق عبد الله حربي.