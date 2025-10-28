نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة مباراة الهلال × الأخدود بث مباشر دون "تشفير" | كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال × الأخدود بث مباشر بدون "تشفير" | كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والأخدود اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم نحو ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الهلال والأخدود ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

ويخوض الزعيم اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا، أبرزها الانتصار المثير على الاتحاد السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية، بينما يدخل الأخدود المباراة بطموح كبير لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الموج الأزرق من البطولة، في محاولة لاستعادة الثقة ومصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنفرد قنوات ثمانية بنقل مباريات كأس الملك السعودي لموسم 2025-2026، بما في ذلك مباراة الهلال والأخدود اليوم، حيث تتيح للمشاهدين مشاهدة اللقاء مجانًا دون اشتراك، سواء عبر البث الفضائي أو من خلال تطبيقها الإلكتروني.

من هو معلق مباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس الملك 2025-26؟

أعلنت شبكة قنوات ثمانية المالكة لحقوق بث المسابقات السعودية للأندية في الموسم الجديد، عن إسناد مهمة التعليق على مباراة الهلال ضد الأخدود إلى المعلق الرياضي المتميز عبد الله الحربي، الذي يُعد من أبرز الأصوات المعروفة في الساحة الرياضية السعودية.

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والأخدود اليوم

يمكن متابعة اللقاء عبر القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات على الترددات التالية:

تردد قناة ثمانية على عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

تردد قناة ثمانية على نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والأخدود في كأس الملك

يمكن للجماهير السعودية والعربية متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق قناة ثمانية، المتاح مجانًا عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم إضافية، ما يتيح للمشجعين فرصة متابعة الزعيم من أي مكان.

تقام مباراة الهلال والأخدود اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة 6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أحد أبرز اللقاءات في البطولة هذا الموسم.

مواجهة بطموحات مختلفة

يدخل الهلال السعودي اللقاء بثقة كبيرة ورغبة في مواصلة الانتصارات وحصد اللقب الغائب عن خزائنه مؤخرًا، مستفيدًا من حالة الانسجام بين نجومه وعلى رأسهم نيفيز وثيو، في حين يسعى الأخدود إلى كتابة اسمه في التاريخ بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام أحد أقوى أندية القارة الآسيوية.