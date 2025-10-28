مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة فى السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية فى كافة أرجاء السودان الشقيق، وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين وسبل معيشتهم اليومية، ويصون مقدرات البلاد. وتؤكد فى هذا الصدد مواصلتها تقديم كل الدعم الممكن للسودان الشقيق لتخطى محنته الحالية.

كما تشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان الشقيق وصون وحدته، وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى الرفض القاطع لأى محاولات لتقسيم السودان أو الإخلال بوحدته وسلامة أراضيه.