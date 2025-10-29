نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتعاقد مع مهاجمين في يناير بفرمان من سيد عبد الحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، سيدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمهاجمين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بناء على توصية من سيد عبد الحفيظ.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" الأهلي شغال في ملف الصفقات في الوقت الحالي، وهناك مفاوضات مع الإيفواري إبراهيم دياباتي مهاجم فريق جايس السويدي، وتم رفض العرض لضمه مقابل مليون دولار".

وتابع:" سيد عبدالحفيظ يُصرعلى التعاقد مع مهاجمين في يناير، ومن سيتم التعاقد معه سيكون على حساب جراديشار أو أشرف داري".

وأضاف:" هناك أيضًا الفلسطيني أسد الحملاي، من ضم الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي في يناير، وسيتم قيده كلاعب محلي، ويوسف ساليتش من ضمن الأسماء المطروحة أيضًا على الأهلي لضمه".

وأوضح:" الأهلي يسعي للتعاقد مع مهاجم أجني ولاعب فلسطيني في يناير، ولكن طموحات جماهير الأهلي، أكبر من إبراهيم دياباتي".