نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ان الرابطة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد اننا لم نكن نجامل الاهلي أو الزمالك في السنوات الماضية.

واضاف: مندهش من تصريحات كابتن حلمي طولان لإنه يعرف بصعوبه التأجيل قبل توليه مهمة المنتخب الثاني.

وتابع: حلمي طولان وافق أنه يمسك منتخب مصر التاني بالشروط الموجوده، وكابتن حلمي زعلان منه وأعتقد أنه هيكمل. وفيه مدربين يتمنوا يتدربوا منتخب.

واختتم: لو كابتن حلمي فضل مصر على الرحيل مفيش مشاكل يمشي ومصر مليانه مدربين.