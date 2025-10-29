نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد عبدالملك: الأهلي يمتلك 3 فرق جاهزة للمنافسة وزيزو مستواه متراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق الداخلية، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن مع القلعة الحمراء.

وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" الأهلي يمتلك 3 فرق جاهزة للمنافسة في كل البطولات وهناك 3 لاعبين مميزين في كل مركز، وعنده لاعبين قادة على حسم المباريات ولكن على أرض الواقع لا نرى ذلك".

وتابع:" الأهلي يمتلك نجوم كثيرة، في كل مركز، ومن الوارد

وأضاف:" أرقام زيزو مع الأهلي جيدة حتى الآن، وأداءه متوسط في الموسم الحالي، ومستواه متراجع منذ الموسم الماضي، ولم يقدم جزء من مستواه في موسم 2023".

وأكمل:" زيزو لو قدم 70% من أداءه سيكون مؤثر مع الأهلي ومنتخب مصر، ولم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن مع الأهلي".

وأوضح:" فنيًا من غير المنطقي رحيل أليو ديانج، وهو لاعب كبير، وبعض المباريات تحتاج مشاركته بجوار مروان عطية ومحمد علي بن رمضان لاعب كبير ومؤثر وهو إضافة للأهلي".

وشدد:" بن شرقي بعيد عن مستواه ولم يحصل على الحرية بشكل كبير مثلما كان في الزمالك، نظرًا لقيادمه بأدوار دفاعية".

وعن من سيتوجد بالدوري قال:" المنافسة سيتكون حتى النهاية والأهلي الأقرب للدوري، والزمالك مركز ثاني، وبيراميدز مركز ثالث".