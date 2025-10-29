فنون تطبيقية بنها تشارك في احتفالية وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث بدار الأوبرا

الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها بمعرض فني يضم عدد من اللوحات التي تعبر عن التراث المصري بكل فنونه ضمن فعاليات احتفال وزراة الثقافة باليوم العالمي للتراث بدار الأوبرا، وذلك بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم المشاركة ضمن فعاليات الاحتفال تمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت الدكتورة نيفين فاروق أن المشاركة تأتي في إطار حرص الجامعة والكلية على تعزير روح الانتماء للهوية المصرية والتراث المصري والعربي الأصيل لدي الطلاب والطالبات من خلال المشاركة المجتمعية ضمن الاحتفالات والفاعليات التي تعد فرصة لتبادل الخبرات حيث تشهد مثل هذه الفعاليات زخم من المبدعين والفنانين والباحثين.