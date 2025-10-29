العالم اليوم - 40 شركة إيطالية تستعرض أحدث تقنياتها في "أديبك 2025"

انتم الان تتابعون خبر 40 شركة إيطالية تستعرض أحدث تقنياتها في "أديبك 2025" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:24 مساءً - تشارك إيطاليا في معرض "أديبك 2025"، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، بجناح تنظمه الوكالة الإيطالية للتجارة ITA، بالتعاون مع جمعية أنيما كونفيندستريا الميكانيكية، والجمعية الإيطالية لهندسة المصانع الصناعية ANIMP، واتحاد فيدرتك FEDERTEC، واتحاد أنيي "ANIE"، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ويضم 40 شركة تستعرض أحدث التقنيات في مجال الطاقة.

وتعكس المشاركة المتزايدة الدور المتنامي لإيطاليا كشريك رئيسي في قطاع الطاقة الإماراتي والخليجي؛ إذ تظهر بيانات "TDM Trade Data Monitor"، أن صادراتها من تقنيات النفط والغاز إلى دولة الإمارات بلغت 292.2 مليون يورو في عام 2024، بزيادة نسبتها 45.9 بالمئة مقارنة بعام 2023 حيث بلغت "200.2 مليون يورو".

وتمثل إيطاليا اليوم 8.33 بالمئة من إجمالي واردات الإمارات من معدات النفط والغاز، لترتفع حصتها السوقية إلى 9.8 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.

وتبقى دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا في منطقة الخليج، مع استمرار الطلب على الحلول الإيطالية عالية الجودة والكفاءة والاستدامة.

وتشير بيانات جمعية "أنيما كونفيندستريا" إلى قوة أداء إيطاليا في قطاع النفط والغاز العالمي؛ إذ بلغت صادراتها الإجمالية 17.65 مليار يورو في عام 2024 بزيادة قدرها 6.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وتُعد الإمارات من أبرز الأسواق الخليجية المساهمة في هذا النمو، ما يعزز مكانة إيطاليا ضمن سلاسل الإمداد الصناعية في المنطقة.

وسيسلط الجناح الإيطالي في "أديبك 2025"، الضوء على التميز الهندسي والصناعي الإيطالي، من خلال استعراض حلول متقدمة عبر مراحل قطاع الطاقة، من الأنظمة الأنبوبيّة والصمّامات والضواغط إلى البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتقنيات الأتمتة.

وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، إن معرض أديبك يعد منصة محورية تعزز التعاون بين البلدين في مشهد الطاقة العالمي، لافتا إلى التركيز المشترك على الاستدامة والابتكار والتميّز الصناعي الذي يقرّب بين البلدين.

وأضاف أن الارتفاع الكبير في الصادرات الإيطالية والمشاركة القياسية للشركات الإيطالية في "أديبك 2025" هو دليل واضح على شراكة قائمة على الثقة والتكنولوجيا والرؤية المشتركة لمستقبل الطاقة.

من جانبه قال فاليريو سولداني، المفوّض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات، إن الزيادة البالغة 45.9 بالمئة في الصادرات الإيطالية من معدات النفط والغاز إلى الإمارات تعكس الزخم الملحوظ في التجارة الثنائية ودور إيطاليا المتنامي في التحول الطاقي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الجناح الإيطالي في "أديبك 2025"، لا يعرض فقط التميّز في الهندسة والتصنيع الإيطالي، بل يؤكد أيضاً التزاما طويل الأمد بدعم رؤية الإمارات لمستقبل طاقة متنوع ومنخفض الانبعاثات، عبر تقديم تقنيات تجمع بين الابتكار والكفاءة والاستدامة.

بدوره قال بيترو ألميشي، رئيس جمعية "أنيما كونفيندستريا الميكانيكية"، إن المشاركة الإيطالية في نسخة 2025 من معرض أديبك قياسية بعدد 40 عارضاً، مشيرا إلى أن المعرض أصبح منصة رائدة في مجالات النفط والغاز وتحول الطاقة، بدءاً من فرص الهيدروجين، واستعراض الابتكارات والحلول الإيطالية التي تواكب متطلبات الطاقة المستدامة.

وقال جوليو إوتشي، نائب رئيس اتحاد "أنيي لشؤون التدويل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، إن أديبك يعد من أبرز المنصات العالمية للحوار والتعاون في قطاع الطاقة؛ إذ يجمع بين أهم الجهات الفاعلة الملتزمة بصياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً. وأضاف أن الجناح الإيطالي في أديبك 2025 سيبرز تميز الشركات الإيطالية التي تسهم، من خلال التقنيات المتطورة وتركيزها القوي على الاستدامة، في التحول العالمي للطاقة وبناء منظومة أكثر خضرة ومرونة.