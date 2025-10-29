الارشيف / الرياضة

تامر عبد الحميد: كنت أعمل مع مجلس لبيب ورحلت لأنني شعرت بـ "الغدر"

أحمد جودة - القاهرة - كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن أسباب رحيله عن العمل داخل النادي، وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كنت رئيسا لقطاع التطوير في نادي الزمالك في عهد حسين لبيب ولكنني رحلت.

واضاف: رحلت بسبب ان هناك اجندات كانت تنفذ ليس فقط معي ولكن مع كانوا من قبلي ثم أنا وكان هناك تخليص حسابات من أشخاص كانوا قريبين مني.

وتابع: كنت أساند هؤلاء الأشخاص وداعم ليهم وبحانبهم طول الوقت وأدعمهم في لجنة التطوير لكنهم غدروا بي 
وأردف: جمهور الزمالك عندما لاتقبل معهم في الشارع  يقولون لي  أنت صح وحاسين أن انت صح

