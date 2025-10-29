نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خابي جيرا يُسجل مباراته الرسمية رقم 100 مع "الخفافيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استكمل لاعب الوسط خابي جيرا مباراته الرسمية رقم 100 مع فالنسيا، في مواجهة ماراسينا في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

خابي جيرا يُسجل مباراته الرسمية رقم 100 مع "الخفافيش"

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، إلى أكاديمية فالنسيا عام 2019 قادمًا من فياريال، وفي يناير (كانون الأول) 2022، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة كأس الملك أمام أتلتيكو بالياريس.

ومن أصل 100 مباراة رسمية خاضها مع الفريق الأول، لعب خابي جيرا 77 مباراة أساسيًا، ومنذ وصول كارلوس كوربيران للإدارة الفنية للفريق، أصبح جيرا لاعبًا أساسيًا في الفريق.

وجدد جيرا، الذي كان على وشك الانضمام إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024، عقده مع فالنسيا هذا الصيف لأربعة مواسم، حتى يونيو (حزيران) 2029.