موعد مباراة أرسنال ضد برايتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لمواجهة قوية أمام برايتون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، على ملعب الإمارات في لندن. ويطمح المدرب ميكيل أرتيتا وفريقه إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، مواصلين عروضهم القوية هذا الموسم والمنافسة على جميع البطولات المحلية.

ويأمل برايتون في قلب الطاولة وتحقيق مفاجأة أمام أرسنال، بعد الأداء المميز الذي يقدمه الفريق أمام الكبار في المواسم الأخيرة، مستفيدًا من سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة واستغلال المساحات خلف دفاع المدفعجية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا، حيث يعتمد أرسنال على قوته الهجومية بقيادة بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، بينما يسعى برايتون لإحداث مفاجآت تكتيكية.

موعد المباراة:



تنطلق مواجهة أرسنال ضد برايتون في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر (الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة:



تنقل شبكة بي إن سبورتس اللقاء بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفتها الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

