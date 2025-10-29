نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة beIN SPORTS HD 3 لمتابعة مباراة أرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيفية مشاهدتها عبر الإنترنت

يستعد أرسنال الإنجليزي لمواجهة قوية ضد برايتون مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، على ملعب الإمارات في لندن. وتأتي المباراة في توقيت حساس للفريقين، حيث يسعى أرسنال لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، بينما يطمح برايتون لتحقيق مفاجأة أمام أصحاب الأرض.

موعد المباراة:



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تتابعونها مباشرة عبر شبكة القنوات المالكة لحقوق بث البطولة.

القنوات الناقلة والبث المباشر:



تمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة عبر beIN SPORTS HD 3 مع التعليق الصوتي للمعلق حفيظ دراجي. كما يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت باستخدام تطبيق TOD TV، وللمشاهدين خارج المنطقة العربية يمكن الاستعانة بـ NordVPN لمشاهدة البث المباشر بأمان.

التشكيل المتوقع والمعلومات الإضافية:



من المتوقع أن يبدأ أرسنال اللقاء بالتشكيلة الأساسية دون غيابات، بينما يطمح الفريقان إلى تقديم أداء هجومي ممتع، مع الاعتماد على نجوم أرسنال في الهجوم مثل بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، واستغلال برايتون للمرتدات السريعة خلف دفاع المدفعجية.

أهم ما يميز قناة بين سبورت 3

تتميز قناة بين سبورت 3 بتغطيتها الشاملة لجميع الاحداث الرياضية.

تسرد جميع الاخبار الرياضية الخاصة بالاعبين.

تتمتع بجودة عالية في نقل المباريات.

استوديوهات تحليلة اثناء وبعد المباراة.

