باريس ـ أ.ف.ب: تلقى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا صدمة في أولى مبارياته ضمن دورة باريس لماسترز الألف نقطة بكرة المضرب ، بعد خسارته أمام البريطاني كاميرون نوري الـ31 بثلاث مجموعات 4-6 و6-3 و6-4. وبات ألكاراس المتوّج بستة ألقاب كبرى والذي لم يسبق له الفوز بدورة باريس في أربع محاولات سابقة، مهددا بفقدان التصنيف العالمي في حال تتويج منافسه الإيطالي يانيك سينر باللقب. وعاد الإسباني إلى المنافسات بعد غياب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وبدا أنه في طريقه إلى الفوز حين حسم المجموعة الأولى مستعرضا مزيجا من القوة والمهارة المعهودين لديه.

